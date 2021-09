Logitech G PRO, cuffie da gaming al 33% di sconto : Offerte Amazon

Le Logitech G PRO son cuffie da gaming di fascia alta, con microfono integrato e connettività wireless. Oggi si trovano in offerta su Amazon a 89,80€, con sconto del 33% e un risparmio complessivo di oltre 45 euro.

Si tratta di un headset ideale per i videogiocatori più esigenti, si connettono al PC o alle console e consentono di comunicare con i propri compagni di squadra, tramite l'ottimo microfono integrato. In caso non sia necessario, quest'ultimo può essre rimosso con facilità ed utilizzare le cuffie soltanto per ascoltare.

I cuscinetti in memory foam rivestiti in pelle sintetica fanno di indossabilità e comfort i propri cavalli di battaglia. I driver dinamici da 50mm PRO-G offrono un suono chiaro e preciso, con una risposta ben ottimizzata sulle frequenze basse. Le G PRO si connettono al PC o alla console via USB e – tramite l'apposito software – è possibile equalizzare il suono e adattarlo ai propri videogiochi preferiti.

Oggi è possibile acquistare le Logitech G PRO in offerta su Amazon a 89,80€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.