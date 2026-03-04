 Logitech G PRO: tastiera da gaming per un passo in più verso la vittoria
Logitech G PRO: tastiera da gaming per un passo in più verso la vittoria

La tastiera da gaming Logitech G PRO ha un design compatto con tasti meccanici che non perdono un colpo e retroilluminazione bellissima.
La tastiera da gaming Logitech G PRO ha un design compatto con tasti meccanici che non perdono un colpo e retroilluminazione bellissima.

Hai mai notato un piccolo ritardo quando premi un tasto durante le tue sessioni di gioco? È sicuramente una sensazione orribile e frustrante ma la puoi risolvere senza dover spendere cifre esorbitanti. Se vai immediatamente su Amazon puoi acquistare la mitica tastiera da gaming Logitech G PRO a soli 94,99 euro, anziché 134,99 euro.

In questo momento siamo quindi davanti a uno sconto del 30% che ti permette di risparmiare 40 euro sul totale e soprattutto potrai mettere le mani su una fantastica tastiera che non ti farà perdere un colpo. Ha un design super compatto con tasti meccanici dal feedback tattile spettacolare per una risposta immediata. In più questa promozione ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Logitech G PRO: mai più nemmeno un piccolo ritardo

La tastiera da gaming Logitech G PRO è realizzata per gli amanti dei videogiochi e ti permetterà di non perdere un colpo riuscendo a essere più veloce rispetto ai tuoi avversari. Ha un feedback tattile eccezionale con un design accattivante dotata di illuminazione RGB stupenda che puoi anche programmare come desideri.

Possiede tre dei piedini in gomma per regolare l’inclinazione nel modo che ti è più congeniale. Ha switch meccanici professionali per offrire una risposta velocissima è un layout senza tastierino numerico che risulta quindi più compatto e pratico. Inoltre ha il cavo micro USB removibile per una connessione più facile e sicura che ti permette di staccarlo quando la devi portare con te.

Se non vuoi perdere le partite a causa di piccoli ritardi nella digitazione avvaliti di questa fantastica offerta. Vai adesso su Amazon e acquista la tua Logitech G PRO a soli 94,99 euro, anziché 134,99 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime la riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 mar 2026

Michea Elia
Pubblicato il
4 mar 2026
