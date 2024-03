Logitech G PRO X, cuffie per GAMING che ti fanno protagonista (-22%)

Un paio di cuffie come le Logitech G PRO X non sono da sottovalutare. Se il tuo passatempo preferito è giocare a titoli di vario tipo sul PC e console gaming, porta il tutto a un livello successivo. Wireless e compatibili con tutti i sistemi operativi, sono eccezionali.

Grazie alla promozione su Amazon, oggi costano meno del dovuto. Il ribasso complessivo del 22% ti permette di portarle a casa a soli 133,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech G PRO X, un paio di cuffie wireless per il gaming

Quando giochi sai bene che captare tutti i rumori è essenziale soprattutto quando ti trovi in match competitivi dove anche un singolo passo ignorato può rivelarsi fatale. Con un paio di cuffie create ad hoc il tuo gameplay migliora notevolmente. Non sai quale acquistare, le Logitech G PRO X hanno tutte le carte in regola per stupirti.

Prima di tutto sono comodissime da indossare anche per tante ore. Sono leggere, confortevoli e imbottite per fartene innamorare dal primo utilizzo. Dalla loro parte hanno un comodissimo microfono che sistemi come meglio vuoi. Questo ultimo non è da sottovalutare visto che ha tecnologie avanzate per catturare la tua voce senza interruzioni e senza far risultare la voce distorta.

Non hai fili di cui preoccuparti, le cuffie si collegano al tuo sistema operativo prescelto con la chiavetta USB. PC, Switch, Xbox e persino PlayStation. Se tutto questo non è sufficiente goditi più di 20 ore di autonomia.

Non perdere la tua occasione di portare a casa le magnifiche Logitech G PRO X per rendere il gaming ancora più unico e personale.

