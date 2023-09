Logitech G Pro X: potenti cuffie gaming cablate in OFFERTA Amazon

Con le Logitech G Pro X scopri un sistema audio da gaming all’avanguardia, dotato di cavi, quindi senza la noiosa incombenza delle batterie e che include soprattutto dei driver potentissimi. Queste cuffie da gioco possono essere tue oggi in offerta a soli 82,99 euro, grazie allo sconto Amazon applicato sul listino.

Logitech G Pro X: le caratteristiche di queste cuffie

Le cuffie G Pro X sono dotate della tecnologia per microfono Blue VO!CE che consente di ottimizzare la voce in tempo reale. I filtri per microfono di livello professionale garantiscono un audio più ricco, più pulito e più professionale. Che tu stia comunicando con i tuoi compagni di squadra o stia trasmettendo in streaming, il tuo audio sarà sempre al top.

Grazie a DTS Headphone:X 2.0, queste cuffie offrono un audio surround 7.1 di nuova generazione che ti permette di percepire con maggiore precisione la posizione e le distanze. Sarai immerso completamente nel mondo del gioco, potendo identificare facilmente la provenienza dei suoni e reagire in modo rapido ed efficace.

Le cuffie G Pro X garantiscono poi un comfort straordinario. Le imbottiture in memory foam, rivestite in similpelle di alta qualità o velour traspirante, garantiscono che potrai giocare per ore senza avvertire alcun fastidio. La struttura in acciaio e alluminio è resistente e durevole, progettata per resistere a lunghe sessioni di gioco.

I driver avanzati PRO-G da 50 mm offrono un’immagine sonora chiara e precisa, con una risposta dei bassi ottimizzata. Ogni dettaglio verrà restituito in modo cristallino, permettendoti di vivere un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente.

Puoi ascoltare il gioco esattamente come i professionisti di eSport preferiscono o puoi creare i tuoi profili EQ personalizzati. Hai il controllo completo sull’audio, in modo da poter adattare le cuffie alle tue preferenze specifiche.

Non perdere questa occasione unica di ottenere le cuffie da gaming Logitech G Pro X a un prezzo eccezionale. Acquistale su Amazon ora e scopri come l’audio di alta qualità può portare la tua esperienza di gioco al livello successivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.