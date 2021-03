Logitech G PRO X Superlight: in preordine scontato di 50 euro

Il Logitech G PRO X Superlight è la nuova versione del mouse da gioco top di gamma, oggi è disponibile in offerta su Amazon a 102,56€. Si tratta di un preordine e l’articolo sarà disponibile il prossimo 21 marzo, lo sconto di oggi è del 34% per un risparmio di oltre 52 euro.

Si tratta dell’ultimo ritrovato tecnologico per la serie gaming del produttore elvetico, Logitech G PRO X Superlight segue le orme del modello precedente, uno dei mouse più utilizzati dai videogiocatori professionisti. Numerosi atleti hanno scelto di utilizzare questa periferica per partecipare ad eventi e competizioni internazionali sui migliori titoli e-Sports.

Logitech G PRO X: Sensore HERO 25K e Peso ridotto

La nuova versione propone un design molto simile al G PRO già in commercio, introduce un sensore ottico HERO 25K da 25.600 DPI e un porta di ricarica USB-C. Si tratta di un mouse senza fili e si connette al PC tramite l’apporito ricevitore wireless PRO X, garantendo una latenza quasi azzerata e una precisione da primo della classe, in accoppiata con un buon tappetino questo mouse è in grado di offrire una delle migliori esperienze di gioco sul mercato.

Tra le caratteristiche più interessanti c’è il peso di soli 63 grammi, un valore che permette al giocatore un’estrema rapidita di movimento e un tempo di reazione ridotto. Lungo il bordo sinistro sono disponibili 2 tasti programmabili, basta scaricare l’apposito software per PC Windows ed assegnare il comando che preferiamo, inoltre il G PRO X Superlight offre un’autonomia di oltre 70 ore con una sola carica.

Oggi il mouse da gioco Logitech G PRO X Superlight va in offerta su Amazon a 102,56€, sconto del 34% per il preordine di una delle migliori periferica da gaming di fascia alta, ideale per i professionisti del settore e i gamer più esigenti. La versione in offerta è quella bianca, il modello nero per adesso non aderisce alla promozione e resta al prezzo di listino.