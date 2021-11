Logitech G203 Lightsync a meno di 20 euro? Che bomba!

In questo articolo ti riportiamo l’offerta su uno dei mouse gaming più apprezzati di sempre per il suo rapporto qualità prezzo. Si tratta del Logitech G203 Lightsync, un mouse con prestazioni professionali rivolto a chi vuole un prodotto di elevata qualità, ma a prezzo modico. A meno di 20 euro grazie al Black Friday in anticipo è un affare assoluto.

Mouse gaming Logitech G203 Lightsync: caratteristiche tecniche

Il design richiama quello del Logitech G Pro, un mouse sviluppato insieme agli atleti di eSport. Il peso è di soli 85 grammi e, la forma, completamente simmetrica. Un dispositivo estremamente maneggevole che consente movimenti fluidi e naturali della mano, per offrire una precisione senza compromessi. Nonostante si tratti di una periferica ambidestra, la presenza dei due tasti laterali aggiuntivi lo rende maggiormente rivolto ai destrimani. Questi, infatti, avranno un accesso più confortevole ai due tasti attraverso il pollice. La differenza rispetto ai modelli precedenti risiede sostanzialmente nell’illuminazione. Ritroviamo come per il precedente le due zone (una per il logo ed una sotto il palmo), ma in questo caso con LED indirizzabili. Ovviamente questo apre a numerose possibilità aggiuntive dal punto di vista delle luci.

Parlando di prestazioni, però, il mouse propone un sensore Mercury da 8000 DPI regolabili attraverso il software dedicato. I pulsanti sono 6 tutti completamente personalizzabili: sarà possibile assegnarvi marco, funzioni specifiche a seconda dell’applicazione o l’avvio dei programmi. Chiude la dotazione il sopracitato software, Logitech G HUB che consente una gestione delle periferiche davvero completa. Da qui potrai impostare dei livelli predefiniti per la risoluzione, così da switcharli al volo tramite il tasto dedicato sotto la rotella. Potrai anche scegliere i colori e gli effetti per l’illuminazione, oltre che crearne di nuovi con un tool piuttosto dettagliato. Insomma, ad un prezzo così basso è davvero difficile trovare una proposta migliore.

Grazie ad uno sconto del 51%, il Logitech G203 Lightsync è acquistabile su Amazon a soli 19,99 euro disponibile nelle varianti Nero, Bianco, Blu e Lilla.