 Logitech G213 Prodigy: tastiera da gaming a prezzo ridotto su Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Logitech G213 Prodigy: tastiera da gaming a prezzo ridotto su Amazon

Logitech G213 Prodigy è un'ottima tastiera da gaming con tasti retroilluminati e un prezzo super abbordabile.
Logitech G213 Prodigy: tastiera da gaming a prezzo ridotto su Amazon
Tecnologia PC Hardware
Logitech G213 Prodigy è un'ottima tastiera da gaming con tasti retroilluminati e un prezzo super abbordabile.

Logitech G213 Prodigy è un’ottima scelta se stai cercando una nuova tastiera per la tua postazione da gioco che non costi troppo, ma che non rinunci nemmeno a stile e prestazioni. Dotata di tasti retroilluminati RGB con cui creare l’atmosfera giusta, veloci e reattivi, e resistente agli schizzi, oggi puoi acquistarla su Amazon in offerta a soli 42,49 euro.

Acquista la tastiera su Amazon

Tastiera Logitech G213

Le caratteristiche della tastiera

La tastiera è dotata di struttura full‑size, solida e leggermente inclinata per trasmettere subito una sensazione di stabilità, con tasti Mech‑Dome che regalano un ritorno tattile pieno, morbido e silenzioso simile a quello di una tastiera meccanica ma senza una eccessiva rumorosità.

Logitech G213 Prodigy Tastiera Gaming Cablata, LIGHTSYNC RGB, Tasti Retroilluminati, Resistente Agli Schizzi, Tasti Personalizzabili, Controlli Dedicati Multimediali, QWERTY Layout Italiano, Nero

Logitech G213 Prodigy Tastiera Gaming Cablata, LIGHTSYNC RGB, Tasti Retroilluminati, Resistente Agli Schizzi, Tasti Personalizzabili, Controlli Dedicati Multimediali, QWERTY Layout Italiano, Nero

42,49 44,99€ -6%
Vedi l'offerta

L’illuminazione LIGHTSYNC RGB conferisce stile a tutto e si adatta a ogni gruppo di tasti in cinque zone distinte, con un bagliore che segue musica, giochi e applicazioni. Inoltre, è resistente agli schizzi e pensata per accompagnarti nel tempo, integra comandi multimediali dedicati che ti permettono di abbassare il volume di una playlist o saltare un brano senza interrompere il flusso.

Acquista la tastiera su Amazon

Cablata USB, è perfetta per migliorare la tua postazione di gioco senza spendere troppo. Acquistala ora a soli 42,49 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

MSI GeForce RTX 5070 in SCONTO SPECIALE su Amazon

MSI GeForce RTX 5070 in SCONTO SPECIALE su Amazon
Mouse da gaming wireless con 19K DPI e 100 ore di autonomia in sconto LAMPO su Amazon

Mouse da gaming wireless con 19K DPI e 100 ore di autonomia in sconto LAMPO su Amazon
L'amministrazione americana aiuterà Intel a trovare clienti

L'amministrazione americana aiuterà Intel a trovare clienti
Logitech Lift Left per mancini in super promo: ergonomia a metà prezzo

Logitech Lift Left per mancini in super promo: ergonomia a metà prezzo
MSI GeForce RTX 5070 in SCONTO SPECIALE su Amazon

MSI GeForce RTX 5070 in SCONTO SPECIALE su Amazon
Mouse da gaming wireless con 19K DPI e 100 ore di autonomia in sconto LAMPO su Amazon

Mouse da gaming wireless con 19K DPI e 100 ore di autonomia in sconto LAMPO su Amazon
L'amministrazione americana aiuterà Intel a trovare clienti

L'amministrazione americana aiuterà Intel a trovare clienti
Logitech Lift Left per mancini in super promo: ergonomia a metà prezzo

Logitech Lift Left per mancini in super promo: ergonomia a metà prezzo
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
25 ago 2025
Link copiato negli appunti