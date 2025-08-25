Logitech G213 Prodigy: tastiera da gaming a prezzo ridotto su Amazon

Logitech G213 Prodigy è un’ottima scelta se stai cercando una nuova tastiera per la tua postazione da gioco che non costi troppo, ma che non rinunci nemmeno a stile e prestazioni. Dotata di tasti retroilluminati RGB con cui creare l’atmosfera giusta, veloci e reattivi, e resistente agli schizzi, oggi puoi acquistarla su Amazon in offerta a soli 42,49 euro.

Le caratteristiche della tastiera

La tastiera è dotata di struttura full‑size, solida e leggermente inclinata per trasmettere subito una sensazione di stabilità, con tasti Mech‑Dome che regalano un ritorno tattile pieno, morbido e silenzioso simile a quello di una tastiera meccanica ma senza una eccessiva rumorosità.

L’illuminazione LIGHTSYNC RGB conferisce stile a tutto e si adatta a ogni gruppo di tasti in cinque zone distinte, con un bagliore che segue musica, giochi e applicazioni. Inoltre, è resistente agli schizzi e pensata per accompagnarti nel tempo, integra comandi multimediali dedicati che ti permettono di abbassare il volume di una playlist o saltare un brano senza interrompere il flusso.

Cablata USB, è perfetta per migliorare la tua postazione di gioco senza spendere troppo. Acquistala ora a soli 42,49 euro.