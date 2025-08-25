Logitech G213 Prodigy: tastiera da gaming a prezzo ridotto su Amazon

Logitech G213 Prodigy è un’ottima scelta se stai cercando una nuova tastiera per la tua postazione da gioco che non costi troppo, ma che non rinunci nemmeno a stile e prestazioni. Dotata di tasti retroilluminati RGB con cui creare l’atmosfera giusta, veloci e reattivi, e resistente agli schizzi, oggi puoi acquistarla su Amazon in offerta a soli 42,49 euro.
Le caratteristiche della tastiera
La tastiera è dotata di struttura full‑size, solida e leggermente inclinata per trasmettere subito una sensazione di stabilità, con tasti Mech‑Dome che regalano un ritorno tattile pieno, morbido e silenzioso simile a quello di una tastiera meccanica ma senza una eccessiva rumorosità.
Logitech G213 Prodigy Tastiera Gaming Cablata, LIGHTSYNC RGB, Tasti Retroilluminati, Resistente Agli Schizzi, Tasti Personalizzabili, Controlli Dedicati Multimediali, QWERTY Layout Italiano, Nero
L’illuminazione LIGHTSYNC RGB conferisce stile a tutto e si adatta a ogni gruppo di tasti in cinque zone distinte, con un bagliore che segue musica, giochi e applicazioni. Inoltre, è resistente agli schizzi e pensata per accompagnarti nel tempo, integra comandi multimediali dedicati che ti permettono di abbassare il volume di una playlist o saltare un brano senza interrompere il flusso.
Cablata USB, è perfetta per migliorare la tua postazione di gioco senza spendere troppo. Acquistala ora a soli 42,49 euro.