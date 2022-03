Logitech G29 Driving Force: il volante professionale scontato del 50%

La Formula 1 è iniziata col botto, con le italiane che conquistano una doppietta dopo ben 3 anni dall’ultima. Grazie alle offerte giornaliere di Amazon, puoi rivivere quella sensazione, ma stavolta al volante della Rossa con il Logitech G29 Driving Force, un sistema per la simulazione automobilistica che da anni offre il miglior rapporto qualità/prezzo che l’ha resa una delle periferiche più vendute e amate nell’ultimo periodo. Puoi acquistarlo oggi a soli 204,50 euro, prezzo estremamente vicino al minimo storico, con uno sconto del 50% sul prezzo di listino.

Logitech G29 Driving Force: caratteristiche tecniche

Uno degli aspetti più apprezzati del volante Logitech è sicuramente la qualità costruttiva e dei materiali. La corona, infatti, è realizzata completamente in acciaio spazzolato e rivestita in pelle sintetica cucita a mano. Questo conferisce non solo robustezza al volante, ma garantisce la sensazione di guidare una vera e propria auto di lusso. Sempre in acciaio anche le due palette del cambio, piuttosto reattive e soprattutto precise per non perdere neanche un millesimo durante le gare. Nel caso specifico si tratta della variante compatibile con PlayStation e PC che, oltre alla tradizionale dotazione dei tasti, offre anche una pratica rotella. Attraverso il software Logitech G HUB potrai personalizzare ogni singolo tasto, i gradi di rotazione del volante e la zona morta dei pedali.

All’interno integra due motori che provvedono al force feedback, con ingranaggi elicoidali in acciaio che garantiscono la massima affidabilità. Allo stesso modo, i cuscinetti in acciaio del volante forniscono una rotazione fluida e precisa, per un’esperienza di gioco senza precedenti. Sottosterzo, sovrasterzo, i tipi di terreno e tutte le risposte dell’auto forniscono un feedback estremamente realistico, come se stessi davvero pilotando un’auto da corsa. Anche la pedaliera è realizzata completamente in acciaio, estremamente robusta fatta per durare nel tempo e garantire le sensazioni di una cella di carico per il freno, grazie al nuovo elastomero. Si tratta di un pacchetto completo capace di aprirti un portone sul mondo del vero e proprio sim-racing.

