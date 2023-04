Logitech G29, il volante più amato, è in SUPER SCONTO su Amazon

Se ami i giochi di guida e vuoi vivere un’esperienza realistica e coinvolgente, non puoi perderti il ritorno della grande offerta di Amazon su Logitech G29.

Il volante da corsa per PS4, PS5 e PC, solo per oggi, puoi acquistarlo a 229 euro invece di 409,99, con uno sconto del 44%. Le scorte sono limitatissime, ma con la spedizione Prime potresti riceverlo subito.

Logitech G29 in offerta: scopri perché è il più amato

Logitech G29 è un volante da corsa di alta qualità, progettato per garantire la massima precisione e il massimo divertimento con il suo ritorno di forza a due motori che ti fa sentire ogni curva, ogni dosso e ogni derapata.

Le leve al volante in acciaio INOX ti permettono di cambiare marcia in modo rapido e fluido, mentre il volante rivestito in pelle cucita a mano ti offre una presa confortevole e sicura.

Logitech G29 ha anche dei pedali a pavimento regolabili che ti permettono di accelerare, frenare e cambiare marcia con la sensazione di guidare un’auto vera. Il pedale del freno ha una resistenza progressiva che simula la pressione di un sistema frenante reale. Il pedale dell’acceleratore ha una corsa lunga che ti dà più controllo sulla velocità.

Il volante è compatibile con i principali giochi di guida per PS4, PS5 e PC, come Gran Turismo 7, F1 2022, Project Cars 3 e molti altri. Puoi personalizzare il volante con i pulsanti programmabili e il LED indicatore di cambio marcia. Puoi anche aggiungere il cambio manuale Driving Force Shifter (venduto separatamente) per una simulazione ancora più realistica.

Logitech G29 è su Amazon a soli 229 euro invece di 409,99: trasforma il tuo salotto in un circuito da corsa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.