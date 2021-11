Logitech G305 è il mouse DEFINITIVO a prezzo ottimo

Un buon mouse sulla tua scrivania non può mancare. Lavorare al computer, infatti, richiede l'utilizzo di periferiche di qualità e se nel tempo libero ti diletti anche nel gaming, allora perché non optare per un prodotto che possa svolgere entrambe le funzioni dignitosamente? Scegliendo Logitech G305 Lightspeed non puoi che andare sul sicuro, soprattutto ora che è finanche in promozione su Amazon. Hai capito bene: con appena 29,99€ lo puoi far diventare tuo godendo di tutti i vantaggi che ti apporta.

Le spedizioni sono rapidissime e gratuite in tutta Italia, cos'altro aspetti?

Logitech G305 Lightspeed: i segreti di questo mouse

Disponibile in tre colorazioni differenti, Logitech G305 Lightspeed ti regala veramente un'esperienza unica al computer. Anzitutto ti permette di eliminare ogni genere di filo dalla scrivania dal momento che è wireless e poi conta al suo interno tutte le qualità del marchio.

Lo colleghi al PC mediante il micro ricevitore USB e non devi neanche installarlo. A tua disposizione ti mette ben 6 tasti interamente programmabili che rendono l'utilizzo liscio come l'olio. In più la struttura accompagna il palmo della tua mano perfettamente.

Non mancano poi all'appello un sensore 12K HERO eccezionale all'interno del campo gaming e una memoria integrata.

Infine ti faccio sapere che con una semplicissima batteria AA hai a disposizione fino a 250 ore di utilizzo continuo per non doverti mai preoccupare di ricaricarlo.

Acquista subito questo Logitech G305 Lightspeed su Amazon a soli 29,99€ e non potrai pentirtene. Le spedizioni avvengono in uno o due giorni per tutti coloro che sono abbonati Prime.