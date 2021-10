Logitech G305: il mouse wireless perfetto anche per il gaming

Logitech G305 è un mouse comodo e perfetto per più utilizzi. Disponibile in promozione su Amazon, hai l'occasione di farlo tuo a soli 38,99€ grazie al ribasso del 37%. Praticamente te lo porti a casa risparmiando più di venti euro, il che non è male.

Un Mouse perfetto per più utilizzi: Logitech G305.

Se sei alla ricerca di un dispositivo che possa eliminare tutti i cavi dalla tua scrivania ed offrirti un'esperienza premium, il Logitech G305 è qui per soddisfarti in pieno. Disponibile in colorazione nera, lo acquisti e lo monti in un nano secondo in modo semplice ed intuitivo.

Con la sua struttura ergonomica si adatta perfettamente alla tua mano per garantirti un utilizzo fluido e dinamico. Devo precisare, però, che è adatto a te solo se utilizzi la mano destra visto che sono presenti diversi pulsanti che puoi attivare con il pollice. In merito a questi ultimi ti svelo che sono completamente programmabili per personalizzare la tua esperienza al massimo.

Vero punto all'occhiello del dispositivo è il suo sensore gaming Hero che raggiunge una sensibilità di 12000 DPI con cui ottieni un feedback perfetto quando giochi ai tuoi titoli preferiti.

Trattandosi di un dispositivo wireless lo connetti al tuo computer grazie al ricevitore USB incluso in confezione. Inoltre inserendo una semplice batteria AA puoi fare affidamento su 250 ore di autonomia.

Acquista subito il tuo Logitech G305 su Amazon a soli 38,99€. Lo ordini e diventa tuo in uno o due giorni lavorativi grazie alle spedizioni rapide e gratuite targate Prime.