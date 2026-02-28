Logitech G305 LIGHTSPEED: mouse wireless da gaming per veri Pro

Ti stai guardando in giro per acquistare un mouse wireless da gaming che garantisca ottime prestazioni senza costare una barcata di soldi? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai velocemente su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Logitech G305 LIGHTSPEED a soli 35,99 euro, invece che 74,99 euro.

Anche se su Amazon il prezzo di listino non viene segnalato lo puoi vedere tranquillamente sul sito ufficiale e potrai quindi notare che c’è un risparmio di 39 euro. Davvero niente male per ciò che potrai portarti a casa. Con questo mouse wireless da gaming puoi battere i tuoi avversari a mani basse senza nemmeno che se ne rendano conto.

Logitech G305 LIGHTSPEED fa davvero la differenza

Ogni dispositivo di qualità fa la differenza e il Logitech G305 LIGHTSPEED ti darà un notevole vantaggio rispetto ai tuoi avversari. Grazie al suo sensore ottico con IPS 400 e sensibilità fino a 12000 DPI riuscirai a essere velocissimo e a scorrere su qualsiasi superficie senza problemi.

Ha un design ergonomico e maneggevole con un peso di soli 99 grammi e diversi pulsanti personalizzabili, due dei quali si trovano dove appoggi il pollice per darti la possibilità di avere delle scorciatoie. Grazie alla tecnologia LIGHTSPEED riesce a regalare un aggiornamento veloce di appena 1 ms per una connessione affidabile. Inoltre con una sola batteria AA offre fino a 250 ore di gioco continuo. In confezione troverai già il suo ricevitore nano USB per connetterlo al tuo computer senza dover fare installazioni particolari.

Fai alla svelta perché un’occasione del genere ovviamente durerà pochissimo. Quindi prima che sia tardi e sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Logitech G305 LIGHTSPEED a soli 35,99 euro, invece che 74,99 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.