Logitech G305: Mouse wireless da Gaming al 40% di sconto

Il Logitech G305 è di nuovo protagonista di un'ottima promozione, oggi si trova in offerta su Amazon a soli 36,99€, uno sconto del 40% rispetto al prezzo originale.

È il modello dal miglior rapporto qualità/prezzo della lineup Logitech, un mouse wireless dotato di sensore HERO 12K, design simmetrico e autonomia record. Non mancano alcuni tasti programmabili via software e un pratico selettore di DPI, per regolare la sensibilità del sensore fino ad un massimo di 12.000 DPI.

Disponibile in diverse varianti di colore, il G305 si connette al PC via ricevitore wireless a 2.4 GHz, si alimenta tramite una singola batteria AA ed ha un'autonomia di oltre 250 ore, anche grazie all'ottima efficienza energetica del sensore HERO.

Oggi il Logitech G305 è disponibile in offerta su Amazon a 36,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi.