Logitech G309 LIGHTSPEED a 64€ è il mouse che eleva il gaming

Logitech G309 LIGHTSPEED è uno tra i mouse più ricercati e apprezzati nell’ambito del gaming. Questo prodotto riesce a garantirti delle prestazioni che fanno la differenza, soprattutto se i titoli fps sono la tua passione. Leggero, con tantissima autonomia e un sensore che rende i DPI praticamente illimitati. Per questo motivo è da non perdere ora che è in sconto su Amazon, con il 18% lo metti in carrello a soli 64,72 euro invece di 78,78 euro. Non perdere la tua occasione, portalo a casa.

Design moderno e lineare per un’ergonomia avanzata che rende il grip sensazionale. Logitech G309 LIGHTSPEED è stato studiato ad hoc per i gamer che al PC vogliono raggiungere prestazioni eccellenti. Infatti ha tasti aggiuntivi ed è corredato di una serie di caratteristiche che fanno la differenza. Tra queste la sua autonomia, la quale raggiunge le 300 ore di utilizzo con una semplice batteria AA. Hai letto bene, non c’è bisogno di metterlo in carica, inserisci la pila nello slot e lo utilizzi per sessioni lunghe, intere e infinite.

Ma veniamo a noi, uno dei suoi punti chiave è il sensore Hero che leggere i movimenti su qualunque superficie e restituisce DPI regolabili fino a 25K. La velocità assoluta che puoi pienamente personalizzare a seconda dei tuoi gusti. Non solo, sono personalizzabili anche i pulsanti che sono 6 in totale e sono da utilizzare a tuo vantaggio per semplificare ogni gesto. Con un sistema ultraleggero che non raggiunge neanche i 70 grammi, questo mouse è vincente. Per quanto riguarda la sua connettività, infine, si collega ai dispositivi mediante Bluetooth e regala connessioni stabili e bassa latenza, naturalmente. In questo modo hai la massima flessibilità di movimento.

A soli 64,62 euro su Amazon, metti nel carrello e porti a casa il tuo Logitech G309 LIGHTSPEED, un mouse da gaming che eleva ogni genere di prestazione. Approfitta dello sconto del 18% subito.