Logitech G332: Cuffie da Gaming al 35% di sconto | Offerte Amazon

Le Logitech G332 si trovano in offerta su Amazon a 39,99€, con uno sconto del 35% che corrisponde ad un risparmio di ben 22 euro rispetto al prezzo iniziale.

Si tratta di un headset da gaming di fascia media, compatibili sia con PC che con tutte le console. Si connettono via cavo jack da 3.5mm e non necessitano di nessun tipo di software per il corretto funzionamento o configurazione.

I cuscinetti che rivestono i padiglioni sono in eco-pelle e risultano sufficientemente spessi da garantire un ottimo comfort, anche dopo diverse sessioni di gioco. Sul retro del padiglione destro si trova una pratica rotella che consente di regolare il volume, non è presente nessun altro controllo manuale.

L'archetto superiore può essere regolato per adattarsi al meglio alla dimensione della testa, inoltre i potenti driver da 50mm compiono una leggera rotazione su sé stessi. Questa caratteristica consente alle Logitech G332 di seguire la forma della testa e ai cuscinetti in pelle di aderire alle orecchie.

Oggi le Logitech G332 si trovano in offerta su Amazon a 39,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.