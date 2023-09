Logitech G435: fantastiche cuffie da gaming al 49% di SCONTO

Per le tue sessioni di gioco da oggi puoi farti accompagnare dalle Logitech G435, delle cuffie da gaming wireless disponibili su Amazon in offerta a 44,99 euro invece di 87,99. Una grande occasione per aggiornare la tua attrezzatura da gaming senza rinunciare alla qualità.

Logitech G435: cuffie da gaming in offerta

Queste cuffie sono dotate di connettività wireless LIGHTSPEED e Bluetooth a bassa latenza, il che significa che puoi usarle non solo con il tuo PC da gaming, ma anche con il tuo smartphone, Nintendo Switch e dispositivi di gioco PlayStation. Questa flessibilità ti permette di goderti i tuoi giochi preferiti ovunque tu sia.

Un altro grande vantaggio delle G435 è il loro design leggero, con un peso di soli 165 grammi. Questo le rende estremamente comode da indossare per lunghe sessioni di gioco senza affaticarti. Potrai immergerti completamente nel mondo dei tuoi giochi senza essere distratto da fastidiosi disagi.

Le Logitech G435 offrono un’eccezionale qualità del suono grazie ai driver da 40 mm, che forniscono un audio ad alta fedeltà accuratamente bilanciato. Queste cuffie sono compatibili con Dolby Atmos e Windows Sonic, offrendoti un’autentica esperienza di suono surround. Ogni colpo, ogni passo e ogni effetto sonoro sarà riprodotto in modo nitido e coinvolgente.

Niente è più frustrante di dover interrompere il tuo gioco per ricaricare le cuffie. Con la batteria delle G435, puoi dire addio a questo problema. Queste cuffie offrono fino a 18 ore di autonomia, il che significa che puoi giocare, chattare con i tuoi amici e ascoltare musica per tutto il giorno senza preoccuparti della batteria.

Le Logitech G435 sono progettate per garantire il massimo comfort. Sono adatte a molte forme e dimensioni di teste, ma sono particolarmente ideali per i gamer più giovani. I cuscinetti auricolari in memory foam assicurano una vestibilità comoda, mentre le dimensioni adatte per le teste più piccole le rendono perfette per i giovani videogiocatori.

Un altro aspetto importante delle G435 è il loro impegno per la sostenibilità. Le parti in plastica di queste cuffie contengono almeno il 22% di plastica riciclata post-consumo, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale. Inoltre, l’imballaggio in carta proviene da foreste certificate FSC, e le G435 sono certificate CarbonNeutral.

