Logitech G502 HERO con e senza cavo in grande offerta!

Logitech è un marchio blasonato per la sua affidabilità e per l’ottima costruzione delle sue periferiche per PC. Sebbene spesso possano avere dei prezzi abbastanza alti, quest’oggi vi vogliamo informare di un’incredibile calo di prezzo del mouse Logitech G502 HERO sia in versione con filo che senza filo: la prima passa da 92,99 euro a 56,01 euro, mentre la seconda da 154,99 euro a 102,43 euro.

Logitech G502 HERO: il mouse più venduto di sempre dell’azienda

Il G502 è il mouse più venduto di sempre di Logitech, e i motivi sono diversi. Innanzitutto il design, che presenta una forma ergonomica studiata per ridurre l’affaticamento anche dopo lunghissime sessioni di gioco. Il mouse presenta ben 11 tasti programmabili attraverso il software GHub, posizionati in modo da garantire un facile accesso. Una delle caratteristiche più interessanti del mouse è l’infinite scroll, che permette di liberare la rotellina per ottenere uno scrolling continuo. Il sensore utilizzato presenta una risoluzione fino a 25.600 dpi.

Presente anche la tecnologia Logitech G LIGHTSYNC che ‎offre un’illuminazione RGB completamente‎ personalizzabile, sincronizzabile anche con il vostro stile di gioco e programmabile tramite il software Logitech G Gaming. Insieme al sistema di tensionamento a molla metallica ‎integrata ai pulsanti sinistro e destro del mouse per un clic preciso e un comando rapido, questo splendido mouse Logitech ha tutte le caratteristiche principali per garantire un ottima giocabilità e una grande precisione professionale.

Non fatevi scappare, quindi, le due offerte: