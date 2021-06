Logitech G502 HERO: il mouse gaming definitivo (-50%)

Il mouse da gaming Logitech g502 Hero è in promozione su Amazon a soli €46,07. Il ribasso del 50% è una vera e propria occasione per poter acquistare questo prodotto a metà prezzo o sia con uno sconto effettivo di €46,92.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Logitech g502 Hero: un mouse che promette prestazioni professionali

Giocare ai videogames può essere al contempo un divertimento e un lavoro. Per eccellere in questo campo, oltre alla bravura propria, è necessario dotarsi di prodotti che garantiscano prestazioni di alto livello. Il mouse Logitech g502 Hero è uno di questi grazie alle sue caratteristiche amate praticamente da tutti. Con il suo design curato nei minimi particolari, offre alla postazione di gaming un aspetto subito più Pro oltre a fornire al giocatore uno strumento di cui andare fiero. La colorazione disponibile è quella nera.

Sul suo corpo sono presenti ben 11 pulsanti programmabili che consentono di accedere a funzioni in modo sbrigativo e funzionale. Attraverso il software è possibile abbinare a ogni tasto la propria funzione. L'ergonomia di questo prodotto è poi un'altra caratteristica da citare in quanto con le sue impugnature laterali in gomma assicura sempre un grip confortevole: passare ore davanti al PC non è mai stato così comodo!

Vera chicca di questo mouse è il sensore gaming Hero che offre un tracciamento accurato fino a ben 25 600DPI garantendo un feedback assente di accelerazione, smoothing, filtraggio.Per ultima ma non per importanza, è presente anche un illuminazione RGB che può essere personalizzata proprio gusto mediante lo stesso software citato in precedenza.

Il mouse da gaming Logitech g502 Hero è acquistabile su Amazon a soli €46,07. Il prodotto offre a tutti i clienti standard e Prime la spedizione gratuita nonostante questa venga effettuata a partire da 2-3 giorni a seguito dell'ordine.