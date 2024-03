Logitech G502 X PLUS: sconto ESCLUSIVO del 28% su Amazon

Hai mai desiderato di possedere un mouse da gaming che sia davvero all’altezza delle tue ambizioni? Beh, il Logitech G502 X PLUS è qui per rendere i tuoi sogni una realtà. Disponibile oggi su Amazon con un super sconto del 28%, è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo competitivo di soli 129,00 euro, anziché 179,00 euro.

Logitech G502 X PLUS: super risparmio di 50 euro

La vera star di questo mouse è la tecnologia degli switch LIGHTFORCE. Con la loro combinazione ibrida ottico-meccanica, offrono una velocità e un’affidabilità senza precedenti, garantendo un azionamento preciso e una risposta istantanea. Che tu stia competendo in un torneo di eSports o semplicemente godendoti una partita con gli amici, i tuoi movimenti saranno sempre all’altezza grazie agli switch LIGHTFORCE.

E che dire dell’illuminazione? Con LIGHTSYNC RGB, il mouse da gaming G502 X PLUS si trasforma in una vera e propria opera d’arte luminosa. Personalizza i 8 LED secondo i tuoi gusti e crea effetti di illuminazione che si adattano perfettamente al tuo stile di gioco. E grazie alla rilevazione del gioco attivo, il mouse ottimizza la batteria per garantirti lunghe ore di gioco senza interruzioni.

Ma la vera magia si manifesta con la tecnologia LIGHTSPEED wireless. Con una connettività di livello professionale, offre una risposta più veloce del 68 percento rispetto alla generazione precedente e una maggiore affidabilità. Liberati dai fastidiosi cavi e goditi una libertà di movimento senza pari mentre ti immergi completamente nel tuo gioco preferito.

E con il sensore da Gaming HERO 25K, puoi essere certo di avere sempre il massimo della precisione. Zero smoothing, filtraggio e accelerazione significano prestazioni elevate su qualsiasi computer, permettendoti di competere al massimo livello.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il tasto DPI Shift riprogettato e la rotella di scorrimento a doppia modalità offrono una personalizzazione ottimale e un controllo senza pari, mentre la compatibilità con POWERPLAY assicura che il tuo mouse rimanga sempre carico e pronto per l’azione.

Insomma, se sei un vero appassionato di gaming, non puoi permetterti di lasciarti sfuggire questa opportunità. Con il mega sconto del 28% su Amazon, il Logitech G502 X PLUS è più accessibile che mai. Non perdere ulteriore tempo e acquistalo al prezzo speciale di soli 129,00 euro.