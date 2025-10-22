 Logitech G560: sistema di speakers per gaming con suono 7.1 in MAXI SCONTO LAMPO
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Logitech G560: sistema di speakers per gaming con suono 7.1 in MAXI SCONTO LAMPO

Il sistema di speakers da gaming Logitech G560 è in offerta su Amazon con un risparmio di quasi 100 euro.
Logitech G560: sistema di speakers per gaming con suono 7.1 in MAXI SCONTO LAMPO
Tecnologia Audio Hifi
Il sistema di speakers da gaming Logitech G560 è in offerta su Amazon con un risparmio di quasi 100 euro.

Porta la tua postazione di gioco su PC a un nuovo livello con Logitech G560: questo sistema di speakers da gaming con suono 7.1, due altoparlanti e subwoofer per un’esperienza davvero immersiva è in offerta a tempo oggi su Amazon a soli 161,49 euro invece di 258,99.

Acquista Logitech G560 su Amazon

Casse Logitech

Non parliamo certo delle solite casse da PC, ma di un vero e proprio sistema surround che ti farà girare la testa.

Logitech G560 PC Sistema di Speakers per Gaming, con DTS: X 7.1 Suono Ultra Surround, LIGHTSYNC RGB, Due Altoparlanti e Subwoofer, Esperienza di Gioco Immersiva, Nero

Logitech G560 PC Sistema di Speakers per Gaming, con DTS: X 7.1 Suono Ultra Surround, LIGHTSYNC RGB, Due Altoparlanti e Subwoofer, Esperienza di Gioco Immersiva, Nero

161,49258,99€-38%
Vedi l’offerta

Grazie al supporto del DTS:X Ultra Surround, le casse generano un suono 3D spaziale permettendoti di percepire con precisione la direzione di ogni rumore, con effetti ambientali immediatamente riconoscibili. Gli altoparlanti offrono alti chiari e medi definiti, mentre il subwoofer down-fire fa il resto con bassi profondi e potenti.

Un po’ di dati: la potenza complessiva raggiunge i 240W di picco (120W RMS), sufficiente non solo per il gaming ma anche per film e musica. Il tuo PC diventerà in pratica un centro di intrattenimento degno di una TV. Inoltre, con la funzione Audio Visualizer potrai fare in modo che le luci reagiscano in tempo reale al ritmo della musica.

Acquista Logitech G560 su Amazon

Per chiudere, i pulsanti per volume e pairing Bluetooth sono posizionati direttamente su uno dei satelliti, mentre la connettività supporta fino a quattro dispositivi collegati contemporaneamente tramite USB, jack da 3,5 mm e Bluetooth 4.1. Al prezzo di soli 161,49 euro puoi farti una postazione audio-visiva definitiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Offerte lampo Auricolari Xiaomi: Amazon taglia tutto, ma solo per poco tempo!

Offerte lampo Auricolari Xiaomi: Amazon taglia tutto, ma solo per poco tempo!
Cuffie Sony MDR-ZX110AP: suono pazzesco e preciso a soli 23€ su Amazon

Cuffie Sony MDR-ZX110AP: suono pazzesco e preciso a soli 23€ su Amazon
Auricolari HONOR X7e a meno di 20€: l’offerta che fa ballare il portafoglio

Auricolari HONOR X7e a meno di 20€: l’offerta che fa ballare il portafoglio
Con meno di 13€ acquisti questi fantastici auricolari Xiaomi

Con meno di 13€ acquisti questi fantastici auricolari Xiaomi
Offerte lampo Auricolari Xiaomi: Amazon taglia tutto, ma solo per poco tempo!

Offerte lampo Auricolari Xiaomi: Amazon taglia tutto, ma solo per poco tempo!
Cuffie Sony MDR-ZX110AP: suono pazzesco e preciso a soli 23€ su Amazon

Cuffie Sony MDR-ZX110AP: suono pazzesco e preciso a soli 23€ su Amazon
Auricolari HONOR X7e a meno di 20€: l’offerta che fa ballare il portafoglio

Auricolari HONOR X7e a meno di 20€: l’offerta che fa ballare il portafoglio
Con meno di 13€ acquisti questi fantastici auricolari Xiaomi

Con meno di 13€ acquisti questi fantastici auricolari Xiaomi
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
22 ott 2025
Link copiato negli appunti