Logitech G560: sistema di speakers per gaming con suono 7.1 in MAXI SCONTO LAMPO

Porta la tua postazione di gioco su PC a un nuovo livello con Logitech G560: questo sistema di speakers da gaming con suono 7.1, due altoparlanti e subwoofer per un’esperienza davvero immersiva è in offerta a tempo oggi su Amazon a soli 161,49 euro invece di 258,99.

Non parliamo certo delle solite casse da PC, ma di un vero e proprio sistema surround che ti farà girare la testa.

Grazie al supporto del DTS:X Ultra Surround, le casse generano un suono 3D spaziale permettendoti di percepire con precisione la direzione di ogni rumore, con effetti ambientali immediatamente riconoscibili. Gli altoparlanti offrono alti chiari e medi definiti, mentre il subwoofer down-fire fa il resto con bassi profondi e potenti.

Un po’ di dati: la potenza complessiva raggiunge i 240W di picco (120W RMS), sufficiente non solo per il gaming ma anche per film e musica. Il tuo PC diventerà in pratica un centro di intrattenimento degno di una TV. Inoltre, con la funzione Audio Visualizer potrai fare in modo che le luci reagiscano in tempo reale al ritmo della musica.

Per chiudere, i pulsanti per volume e pairing Bluetooth sono posizionati direttamente su uno dei satelliti, mentre la connettività supporta fino a quattro dispositivi collegati contemporaneamente tramite USB, jack da 3,5 mm e Bluetooth 4.1. Al prezzo di soli 161,49 euro puoi farti una postazione audio-visiva definitiva.