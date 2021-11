Black Friday: la tastiera gaming definitiva a -52%

Con sistema di retroilluminazione RGB che reagisce alle azioni in-game, switch meccanici, nove tasti G programmabili e sistema Arx Control per utilizzare smartphone o tablet come schermo companion, Logitech G910 Orion Spectrum è una delle più entusiasmanti tastiere gaming in circolazione. Cosa la rende ancora migliore? Il forte sconto proposto da Amazon per aprire la settimana del Black Friday, che consente di acquistarla a meno di metà prezzo.

Logitech G910 Orion Spectrum tra i migliori sconti del Black Friday

Tra i punti di forza della periferica i 113 tasti anti-ghosting pronti a supportare anche le fasi di gioco più intense e l'ampio poggia-polsi per il massimo del comfort. Servono altre info? Le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Nel giorno che apre la lunga settimana del Black Friday, hai la possibilità di allungare le mani (letteralmente) su Logitech G910 Orion Spectrum al prezzo di soli 99,98 euro invece di 208,99 euro come da listino, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio.