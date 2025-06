Logitech K120 è la tastiera economica ideale in ufficio, soli 14 euro

Una tastiera con cavo ma non per questo inutile o troppo obsoleta. Se te ne occorre una nuova e non vuoi spendere tanti soldi oppure ti serve per rimpiazzare quella in ufficio, la Logitech K120 è perfetta in ogni caso. Semplice ma completa con layout QWERTY italiano e prestazioni Plug&Play. La acquisti su Amazon a soli 14,19 euro con uno sconto in corso che la rende ancora più economica. Cosa aspetti?

Logitech K120 è la tastiera perfetta per spendere poco ma avere tutto

Con Logitech K120 sulla scrivania non fai a meno di niente. È una tastiera classicissima con layout esteso per avere tutto a disposizione di dita e non rinunciare alle varie comodità. Inoltre se usi programmi come Excel, il tastierino non è un optional ma un vero e proprio requisito. Con connettore USB si collega sia a computer fissi che laptop e non richiede alcuna installazione. Entra subito in funzione grazie alla tecnologia Plug&Play così da essere ancora più comoda. Detto ciò, è disponibile in colorazione nera ed ha anche un altro vantaggio inequivocabile: appartenendo alla vecchia guardia non ha limiti di autonomia e non bisogna ricaricarla.

Con layout QWERTY italiano la digitazione è fluida e naturale. Hai a disposizione tutto l’alfabeto, lettere accentate oltre al tastierino numerico sulla destra e una fila di comandi veloci che sono abbinati ai classici tasti funzione. Con barra spaziatrice curva, digita alla velocità della luce e ottimizza le tue ore davanti allo schermo del computer. Da non sottovalutare la sua resistenza ad acqua e schizzi per essere persino indistruttibile.

Collegati subito su Amazon per acquistare subito la tua Logitech K120 a soli 14,19 euro con lo sconto in corso che ti strizza l’occhio.