Logitech K120: una tastiera semplice ed ECONOMICA

Se la tua tastiera ti ha abbandonato e ne vuoi una nuova senza dover spendere un capitale, la Logitech K120 ti viene in soccorso. In promozione su Amazon la paghi ancora meno del solito: solo 10,88€. La ordini e la ricevi a casa in un battibaleno, infatti le spedizioni sono gratuite in tutta Italia.

Logitech K120: tutto il comfort a pochi euro

La tastiera Logitech K120 non ha nulla di stravagante: è una semplice keyboard dall'utilizzo più classico. Se sei in cerca di qualcosa per il gaming sicuramente questa non fa per te, ma se al PC lavori e scrivi testi, sei nel posto giusto.

Con un layout QWERTY italiano e un profilo dei tasti ottimizzato ti consente di scrivere in modo veloce e agevole. Il meccanismo delle lettere è stato potenziato così da risultare silenzioso oltre a offrirti un feedback eccezionale che ti farà andare come un fulmine in termini di tempo.

A disposizione hai un tastierino numerico, i tasti funzione F1-F12 e ovviamente le lettere dell'alfabeto.

La cosa più comoda di questo prodotto è che lo adatti a più sistemi. Infatti la puoi utilizzare su Windows, su Chrome OS e su Linux senza alcun problema. Ti basta collegarla al tuo dispositivo mediante l'apposta USB e tac: è pronta all'utilizzo. Il sistema Plug & Play non richiede alcuna installazione.

Sei interessato? Allora acquista subito la tua tastiera Logitech K120 su Amazon a soli 10,88€. La ordini e la ricevi a casa in sole 24 o 48 ore in base alla tua posizione. Per avere queste spedizioni fast devi essere abbonato Prime. Se invece non sei membro nessun problema: le consegne sono gratuite presso i punti di ritiro.