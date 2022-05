Logitech K380: tastiera multidispositivo a PREZZO BOMBA

La Logitech K380 si trova in offerta su Amazon a 29,99€, il minimo storico per la tastiera bluetooth wireless, con uno sconto del 36% rispetto al prezzo solito.

Questa periferica è compatta è versatile, si connette a PC, Mac, tablet e smartphone di ogni genere, gestendo fino a 3 dispositivi contemporaneamente. Si passa da un device all’altro tramite i tasti in alto a sinistra.

Caratterizzata da un design semplice e lineare e disponibile in diverse colorazioni, la K380 è perfetta per chi cerca una tastiera compatta e sottile. La scocca in plastica contribuisce al peso ridotto della periferica, pur mantenendo un’ottima qualità costruttiva, l’ideale da portare sempre con sé in abbinamento ad un iPad o tablet Android.

La K380 è in formato TKL e si alimenta tramite un set di due batterie di tipo AAA, incluse in confezione e in grado di garantire un’autonomia di ben 24 mesi. Su Amazon è possibile acquistare sia la variante per PC Windows che quella ottimizzata per Mac, ma l’unica differenza sostanziale tra le due versioni sta nel layout, con la sostituzione di alcuni tasti funzione.

Oggi è possibile portarsi a casa la fantastica tastiera wireless bluetooth multidispositivo Logitech K380 sfruttando l’offerta su Amazon a 29,99€. Oltre allo sconto dlel 36%, la spedizione è gratuita per i clienti abbonati al servizio Prime e la consegna è garantita entro 1-2 giorni lavorativi dall’invio dell’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.