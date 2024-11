Logitech K400 Plus: la tastiera che non si limita alla digitazione (-56%)

Perché fermarsi a una semplice tastiera quando puoi avere a disposizione un due in uno che semplifica l’utilizzo di molti prodotti come ad esempio la tua televisione? Ebbene, la strepitosa Logitech K400 Plus è stata creata proprio per questo. Collegala a qualunque prodotto e sfrutta la tastiera per digitare in modo fluido e naturale o il trackpad per navigare nel sistema in modo confortevole. Puoi acquistarla soli €26 su Amazon con uno sconto del 56% che fa letteralmente crollare il prezzo.

Logitech K400 Plus, la due in uno che non ti aspettavi

Semplicissima da utilizzare, la tastiera Logitech K400 Plus è un prodotto doppio a tua completa disposizione. Conta che poi collegarla a qualunque dispositivo grazie al Bluetooth che la rende compatibile non solo con Windows, Android, Chrome, Mac OS ma anche con le Smart TV di ultima generazione.

Finalmente puoi cercare i contenuti da guardare in streaming senza dover smanettare con il telecomando in modo antipatico e sgradevole.

La tastiera è semplicissima, oltre a essere Slim e leggera e suddivisa essenzialmente in due parti. A sinistra trovi i tasti per la digitazione che sono con layout QWERTY italiano mentre a destra il trackpad da usare come mouse con due tasti per click destro e sinistro.

Caratteristica saliente è la fila di tasti dedicati alla gestione multimediale con cui andare avanti, mettere pausa e play oppure regolare il volume con un solo tocco!

A soli 26€ su Amazon, la Logitech K400 Plus è una tastiera 2 in 1 che semplifica ogni azione al computer o su qualunque altro dispositivo. Approfittane ora che è in sconto con un ribasso del 56%, un’occasione d’oro ancor prima del Black Friday 2024.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.