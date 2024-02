Logitech K400 Plus: sconto FOLLE del 49% su Amazon

C’è un nuovo modo di controllare il tuo intrattenimento multimediale, e si chiama Logitech K400 Plus. E con uno sconto folle del 49% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarla e portare la tua esperienza multimediale al livello successivo. Non perdere tempo e falla tua al prezzo stracciato di soli 29,90 euro, anziché 58,99 euro.

Logitech K400 Plus: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Questa tastiera wireless è progettata per offrire un controllo comodo e senza sforzo dalla tua scrivania alla TV. Con il suo touchpad integrato, puoi navigare facilmente attraverso i tuoi programmi preferiti senza dover cercare un mouse separato. Basta collegare il ricevitore Unifying a una porta USB e sei pronto per iniziare.

Ma la comodità non è l’unica caratteristica di questa tastiera. È anche incredibilmente potente, con una batteria che dura fino a 18 mesi con un solo caricamento. E se vuoi prolungare ulteriormente la durata della batteria, c’è un pulsante on/off comodo e facile da usare.

E grazie alla connettività wireless con un raggio d’azione fino a 10 metri, puoi controllare il tuo intrattenimento da qualsiasi punto della stanza. E con tasti silenziosi e un touchpad ampio, la navigazione è un gioco da ragazzi. Non importa quale dispositivo stai utilizzando, la K400 Plus è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, Android e Chrome OS. Quindi, indipendentemente da dove ti trovi, questa tastiera funzionerà alla perfezione.

Infine, con il suo design resistente agli schizzi e tasti di lunga durata, puoi essere sicuro che questa tastiera sarà una compagna affidabile sulla tua scrivania per gli anni a venire.

Quindi, se vuoi un’esperienza multimediale senza sforzo e senza ingombri, non cercare oltre alla Logitech K400 Plus. E con uno sconto del 49% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarla e portare il tuo intrattenimento multimediale al livello successivo. Approfitta subito di questa opportunità e acquistala al prezzo ridicolo di soli 29,90 euro, prima che sia troppo tardi.