Logitech K400 Plus, tastiera con touchpad in Super Offerta (-43%)

La Logitech K400 Plus si trova in offerta su Amazon a 25,99€, con uno sconto del 43% e un risparmio effettivo di ben 20 euro rispetto al prezzo solito.

La K400 ha un design compatto e un peso ridotto, si tratta di una periferica all-in-one con touchpad integrato e comandi multimediali, si collega al PC con l'apposito ricevitore a 2.4GHz. Sulla sinistra troviamo la tastiera nel formato TKL, include i tasti funzione ma rinuncia al tastierino numerico a favore di una maggior compattezza. A destra è presente il touchpad con 2 tasti dedicati, sopra si trovano 3 pulsanti per controllare il volume del dispositivo o mutarlo del tutto.

L'alimentazione della Logitech K400 Plus è affidata a 2 batterie stilo di tipo AA, incluse in confezione e in grado di garantire fino a 18 mesi di autonomia.

Oggi è possibile acquistare la K400 Plus in offerta su Amazon a 25,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi.