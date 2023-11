Logitech K400 Plus: un AFFARE imperdibile (-40%)

Se sei alla ricerca del massimo comfort e della massima praticità nel controllo del tuo intrattenimento multimediale, non cercare oltre. La tastiera Logitech K400 Plus è la soluzione perfetta per te, e ora è disponibile su Amazon con uno sconto pazzesco del 40%. Approfitta di questa incredibile offerta e acquistala al prezzo speciale di soli 20,95 euro.

Logitech K400 Plus: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

La tastiera Logitech K400 Plus offre un controllo multimediale senza sforzo, grazie al suo touchpad integrato che elimina la necessità di una tastiera e un mouse separati. Con la comodità del controllo wireless, questa tastiera ti consente di navigare facilmente da PC a TV senza limiti, grazie al suo raggio d’azione fino a 10 metri. La sua connettività wireless ti offre la libertà di muoverti liberamente senza l’ingombro dei cavi.

Grazie alla sua facilità d’uso plug-and-play, basta collegare il ricevitore Unifying a una porta USB e la tastiera è pronta per l’uso. Personalizza i controlli secondo le tue preferenze con il software Logitech Options, che ti consente di salvare le impostazioni preferite per un’esperienza su misura.

Ma la Logitech K400 Plus non è solo comoda, è anche potente. Con una batteria affidabile che dura fino a 18 mesi e un pulsante on/off che consente una durata ancora più lunga, non dovrai preoccuparti di cambiare le batterie frequentemente. Inoltre, grazie al suo design resistente agli schizzi e ai tasti di lunga durata, questa tastiera è estremamente durevole e affidabile, anche in presenza di eventuali contrattempi.

La tastiera Logitech K400 Plus è compatibile con Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android 7 o versioni successive e Chrome OS, garantendoti una vasta compatibilità con i tuoi dispositivi.

Se desideri un comfort ancora più elevato e una tastiera con retroilluminazione, dai un’occhiata alla tastiera Logitech K830. Con la sua connettività USB/Bluetooth e batteria ricaricabile, la K830 offre un’esperienza di utilizzo ancora più avanzata.

Non perdere l’occasione di acquistare la tastiera Logitech K400 Plus con uno sconto del 40% su Amazon. Sfrutta questa offerta straordinaria e goditi il massimo controllo a portata di mano. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 20,95 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.