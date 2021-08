Logitech K400: tastiera con touchpad al 50% di sconto| Offerte Amazon

La Logitech K400 Plus si trova in offerta su Amazon a 22,99€, lo sconto del 50% dimezza il prezzo di vendita della tastiera wireless.

Questa tastiera compatta e leggera integra un touchpad e una serie di tasti multimediali, una soluzione all-in-one per gestire il PC comodamente seduti sul divano o sul letto. Si connette a PC, tablet o TV tramite l'apposito ricevitore USB-A a 2.4 GHz, funziona con Windows, MacOS e Android.

A destra della tastiera è presente il touchpad con 2 tasti dedicati, sopra si trovano 3 pulsanti per controllare il volume del dispositivo o mutarlo. La tastiera è realizzata in plastica ed è leggera e maneggevole, facile da trasportare in uno zaino o da mettere in valigia in occasione di un viaggio. Si alimenta tramite delle pile AA incluse in confezione, non è necessario sostituirle per almeno 18 mesi.

Oggi è possibile acquistare la Logitech K400 Plus in offerta su Amazon a 22,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.