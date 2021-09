Logitech k780: una tastiera senza limiti (-30%)

La tastiera Logitech k780 è in promozione su Amazon a soli €72,99. Con un ribasso del 30% risparmi esattamente €31 sul prezzo di listino portandoti a casa un dispositivo che un vero gioiello e soprattutto che si adatta più esigenze. Con le spedizioni rapide e gratuite lo ricevi In men che non si dica.

Logitech k780: la tastiera multi dispositivo perfetta per ogni esigenza

Se a casa possiedi più dispositivi ed hai voglia di testare una tastiera che possa adattarsi a più esigenze non puoi non scegliere la Logitech k780. Bellissima dal punto di vista estetico e finanche comoda perché presenta delle caratteristiche uniche che te la faranno amare fin dal primo momento.

In particolar modo, questo dispositivo ti consente di sfruttarlo praticamente su qualunque tipo di piattaforma visto che è compatibile con Windows, Apple, Android e Chrome. Sulla parte superiore è presente una comoda barra con solco che ti permette di bloccare in posizione verticale o orizzontale il tuo smartphone, ad esempio o un tablet così da averlo sott'occhio e poterci digitare agevolmente. Se poi desideri passare da un dispositivo all'altro, non farti problemi perché questa tastiera la puoi abbinare contemporaneamente a 3 device differenti. Ti basterà cliccare gli appositi tasti di switch per passare da uno all'altro in pochissimo tempo.

A disposizione hai poi praticamente tutto perché non manca il tastierino numerico così come i tasti funzione F1 F12 a cui sono stati abbinati dei comandi veloci. Su i pulsanti, inoltre, è presente sia il layout che riporta le funzioni presenti sia Windows che su Mac così da non dover uscire pazzo in cerca di ciò che ti serve.

Con dei tasti dalla forma rotonda ottimizzati, la digitazione risulta veloce e fluida oltre che silenziosa.

Infine, ti faccio sapere che puoi collegarla al tuo dispositivo mediante Bluetooth o con ricevitore USB che viene incluso in confezione. Inserendo due batterie AAA, ottieni fino a 24 mesi di autonomia.

Acquista subito la tua Logitech k780 su Amazon a soli €72,99. La ordini è la ricevi in appena 48 ore a casa se possiedi un abbonamento Prime. Se non sei membro non farti problemi perché puoi ottenere comunque le spedizioni gratuite.