Logitech: kit Mouse e Tastiera in offerta al 33% di sconto

Va in offerta su Amazon il kit mouse e tastiera Logitech MK470 a 34,99€, lo sconto è del 33% e corrisponde ad un risparmio effettivo di 17 euro.

Si tratta di un bundle che include una tastiera wireless a membrana ottima per scrivere, dotata di un vano nel quale è possibile inserire uno smartphone o un tablet in posizione rialzata e un mouse senza fili molto compatto. La connessione a PC o Mac avviene tramite un piccolo ricevitore USB che sfrutta la frequenza a 2.4GHz, per trasmettere i comandi con una latenza ai minimi termini. La connessione resta stabile fino a 10 metri di distanza dal ricevitore.

La tastiera è nel formato full size, include i classici 12 tasti funzione in alto e il tastierino numerico sulla destra, per battere cifre e fare calcoli tramite una sezione dedicata. Il mouse è dotato dei due tasti principali e della rotella rivestita in gomma per scorrere le pagine web, i menù e i documenti.

Il produttore dichiara una batteria integrata in grado di garantire fino a 18 mesi di utilizzo per il mouse e fino a ben 36 mesi per la tastiera, una volta caricate le periferiche ci si dimentica di doverle ricaricare per diverso tempo.

Il kit mouse e tastiera Logitech K470 è in offerta su Amazon a 34,99€, un risparmio del 33% per una coppia di periferiche ideali per l’ufficio e per l’uso caralingo senza l’ingombro di cavi. Il prodotto è compatibile con la spedizione espressa Prime con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.