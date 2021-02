Logitech: kit mouse e tastiera wireless in super offerta (-39%)

Se sei alla ricerca di un nuovo mouse e una nuova tastiera approfitta dell’offerta su Amazon e acquista il kit Logitech MK540 a soli 43,99€. Il ribasso del 39% corrisponde a uno sconto effettivo di 28€ che rende questo acquisto un affare. Le spedizioni sono rapide e gratuite con l’abbonamento Prime.

Logitech MK540: specifiche tecniche

Organizza la tua postazione desktop arricchendola di una nuova tastiera e un nuovo mouse coordinati. Il profilo sagomato e sottile ottimizzano l’ergonomia dei due prodotti rendendoli pratici da utilizzare. I tasti ideati per ridurre il rumore, inoltre, consentono una digitazione fluida e piacevole.

Utilizzando i tasti dedicati si può accedere subito alle funzioni più utili come la calcolatrice e la riproduzione musicale. È anche possibile regolare l’altezza della tastiera grazie ai piedini.

Entrambi i prodotti funzionano grazie a tre batterie alcaline AA che troverai già all’interno della confezione. La durata stimata ammonta a 36 mesi per la tastiera e 18 mesi per il mouse.

Non bisogna aver paura di rovinare il kit Logitech con delle cadute accidentali di acqua grazie alla sua resistenza ai liquidi: Logitech MK540 è waterproof in ogni sua componente e conta tasti resistenti sia ad abrasioni che urti.

Il plug-and-play ti permette di collegare questi prodotti Logitech a qualunque dispositivo tu voglia per mezzo di un piccolo ricevitore USB. Verifica che il tuo dispositivo abbia installato Windows 8, 7, 10 o versioni successive o, ancora, Chrome OS.

Puoi acquistare in offerta il Kit mouse e tastiera wireless Logitech MK540 su Amazon a soli 43,99€. Approfitta del ribasso del 39% e ricevi il prodotto a casa tua in meno di 48 ore con l’abbonamento Prime. Spedizioni gratuite in caso di primo ordine.