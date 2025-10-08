Logitech Lift elimina il dolore da tunnel carpale: metà prezzo su Amazon

Migliaia di mouse disponibili sul mercato, ma non è detto che tutti quanti siano ottimi e soprattutto sicuri per il tuo polso. Se passi tante ore dietro lo schermo, allora hai bisogno di un modello che accompagni le articolazioni così da scongiurare tutti quei problemi legati alla posizione scorretta e, peggio ancora, alla sindrome del tunnel carpale. Quale modello scegliere, allora? Ovviamente Logitech Lift che è wireless, verticale e soprattutto completo di tutto ciò di cui hai bisogno. Approfitta delle ultime ore della festa delle offerte Prime su Amazon per metterlo in carrello con soli 45,93 euro invece di 81,99 euro.

Logitech Lift è il perfetto mouse wireless e verticale da avere sulla scrivania. Grazie al suo design, studiato ad hoc, ti permette di mantenere una posizione fisiologica del polso quando sei dietro allo schermo. In questo modo, anche se lavori per tante ore oppure navighi online per svago, non c’è il rischio di poter infiammare legamenti e articolazioni. Trattandosi di un dispositivo wireless, ti permette di avere tutta la libertà di movimento possibile ed immaginabile. Si connette ai tuoi dispositivi sfruttando sia la connessione Bluetooth che il micro ricevitore USB. In questo modo non hai problemi di compatibilità e lo puoi sfruttare davvero su qualsiasi prodotto tu possegga.

Trattandosi di un mouse diverso dal solito, sicuramente impiegherai qualche giorno a prenderci la mano, ma, dopodiché, ti stupirai di quanto possa essere comodo. Tutto questo e anche grazie ai quattro tasti che ti offrono la possibilità di navigare all’interno del tuo sistema operativo in modo semplicissimo e anche reattivo. Con clic silenziosi per non essere mai fastidioso È un sensore di tracciamento che arriva fino a 4000 punti DPI che puoi regolare a piacimento, l’esperienza più completa che mai. Infine, ti faccio sapere che la sua autonomia è altrettanto grandiosa. Sfruttando una singola batteria AA hai fino a 24 mesi di utilizzo ininterrotto.

Non sprecare le ultime ore della festa delle offerte Prime e approfitta subito dello sconto del 44% per poter acquistare il tuo Logitech Lift. Mettilo in carrello a soli 45,93 euro subito.