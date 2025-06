Logitech Lift Mouse è il mouse ergonomico con click silenziosi (coupon)

Semplice e allo stesso tempo perfetto il Logitech Lift Mouse, una periferica che ti accompagna nelle giornate davanti al computer con ben pochi problemi, anzi, rende le ore ancora più piacevoli. Silenzioso, con 4 pulsanti e un design creato ad hoc per non stressare le articolazioni ed eliminare il problema di dolori e scosse al polso. Impossibile farne a meno ora che con il coupon su Amazon lo acquisti a 41,82 euro. Collegati e spuntalo al volo per approfittarne.

Logitech Lift Mouse e tutti i segreti di questa periferica

Tra i vari marchi disponibili sul mercato, Logitech è uno dei migliori quando si parla di periferiche. Se è arrivato il momento di acquistare un nuovo mouse e vuoi puntare a un dispositivo senza fili, il Logitech Lift Mouse è un ottimo alleato. Questo perché è stato realizzato ad hoc per chi passa lunghe ore davanti allo schermo e con il suo design ergonomico non stressa il polso ma anzi, rispetta la posizione fisiologica in tutto e per tutto. È disponibile in colorazione nera e si collega ai tuoi devices in due modalità: con il Bluetooth oppure con il micro ricevitore USB. Questa doppia connettività elimina qualunque genere di ostacolo e lo rende compatibile sia con sistemi Windows che macOS e così via. È persino multidispositivo per connetterlo a 3 prodotti in contemporanea e passare da uno all’altro nel più semplice dei modi.

Si sviluppa in verticale ed è perfetto per navigare tra le pagine e i software con tutto al posto giusto. Infatti, non solo ha click silenziosi che non disturbano chi sta accanto a te ma con 4 pulsanti in totale puoi avere ogni funzione a disposizione. Anche l’autonomia è un vero successo visto che è sufficiente una semplice pila per ottenere 24 mesi di utilizzo.

Spunta al volo il coupon del 10% su Amazon e acquista il tuo Logitech Lift Mouse con soli 41,82 euro.