Logitech Lift: nuovo mouse verticale economico

I mouse verticali sono la scelta migliore per gli utenti che trascorrono parecchie ore al computer. Uno dei più popolari è il Logitech MX Vertical, ma è piuttosto costoso e adatto soprattutto per mani grandi. Il produttore svizzero ha ora annunciato Lift, un modello più economico progettato per mani di dimensioni piccole e medie. Può essere già acquistato sul sito ufficiale.

Logitech Lift: ergonomico ed economico

Il Logitech Lift è disponibile in tre colori: bianco, rosa e grafite. Quest’ultimo è l’unico colore che possono scegliere i mancini. Le dimensioni sono 71x70x108 millimetri, mentre i peso è 125 grammi. Il mouse verticale permette di posizionare la mano con un angolo di 57 gradi, riducendo l’affaticamento del polso. I quattro pulsanti e lo scroller centrali sono facili da raggiungere. C’è inoltre un comodo appoggio per il pollice.

Il pulsante sotto lo scroller consente di scegliere tra scorrimento veloce o preciso. Sotto la base ci sono il sensore ottico, l’interruttore di accensione, l’alloggiamento per la batteria AA e il pulsante per il passaggio ad un altro dispositivo accoppiato (fino a tre) tramite Bluetooth. Gli utenti possono anche utilizzare il collegamento con ricevitore USB Logitech Bolt.

Il mouse è compatibile con Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS e Android. Il software Logitech Options+ permette di personalizzare i quattro pulsanti, mentre con Logitech Flow è possibile usare il mouse con tre dispositivi contemporaneamente. Lift è stato realizzato con plastica riciclata (fino al 70% per la versione di colore grafite). Il prezzo del mouse verticale è 81,99 euro.