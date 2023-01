Logitech M185: il mouse che conquista sempre tutti (8€)

Lo paghi poco, è una forza della natura e non te ne priverai mai. Questo Logitech M185 sarà pure uno dei mouse più semplici al mondo, ma chi ha detto che deve essere un punto a sfavore?

Disponibile su Amazon con un ribasso del 50%, in questo momento è da non perdere. Non indugiare ma agisci con un solo click, completi l’acquisto ad appena 8,99€ e non te ne penti.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech M185, il mouse wireless che non smette di stupirti

Semplicissimo dal punto di vista estetico, il Logitech M185 è il mouse perfetto da avere sulla scrivania così come nella borsa del laptop. Piccolo ma con un’ergonomia studiata a puntino, si fa tenere nel palmo della mano senza se e senza ma regalandoti sempre un’esperienza degna di nota.

Trattandosi di un prodotto wireless, dici finalmente addio a cavi e cavetti. Come lo colleghi? Semplicemente attraverso il micro ricevitore USB che trovi in confezione. Colgo l’occasione per farti sapere che è compatibile con vari sistemi operativi.

Tracciamento ottico da 1000 DPI e un’autonomia di 12 mesi assicurati. Ti basta inserire al suo interno una delle più classiche batterie.

Che altro dirti se non che è ottimo? Ambidestro per non fartene mancare una, questo mouse è da utilizzare giorno e notte.

Acquista immediatamente il tuo Logitech M185 ora che è in promozione su Amazon, lo porti a casa a soli 8,99€ visto il ribasso del 50%.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e rapide in tutta Italia se possiedi un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.