Logitech M185: Mouse Wireless a soli 11€ su Amazon

Con grande sorpresa oggi su Amazon ti aggiudichi il Mouse Wireless Logitech M185 a soli 11,90 euro, invece di 19,99 euro. Si tratta di un’offerta potente che ti assicura un ottimo prodotto utile per lavorare ovunque grazie alle sue dimensioni ridotte che però non rinunciano al comfort. La batteria dura 12 mesi per garantirti un’autonomia speciale e un risparmio garantito. La disponibilità è immediata, ma sta andando a ruba dato la convenienza estrema.

Logitech M185 Mouse Wireless: la qualità non si paga, su Amazon è in regalo

Amazon in questo momento ti sta regalando la qualità permettendoti di acquistare il Mouse Wireless Logitech M185 a soli 11,90 euro. Grazie all’area dei tasti sagomata hai una presa più solida e confortevole. Inoltre, non importa che tu sia destro o mancino perché questo mouse è ambidestro. Collega il connettore Wireless al tuo computer e inizia subito a lavorare, il raggio d’azione è di 10 metri. Grazie al tracciamento ottico da 1000 DPI hai un’esperienza estremamente fluida.

Una volta terminato di utilizzarlo puoi riporre il ricevitore direttamente nel mouse così non rischi di perderlo. Multidispositivo, è compatibile con tutti i sistemi operativi più diffusi tra cui Windows, MacOS, ChromeOS, Linux, Android, iOS e iPadOS. Comodo e compatto, è la soluzione ideale per la tua mobilità e il poco spazio sul piano di lavoro. Corri su Amazon e acquistalo subito a soli 11,90 euro, invece di 19,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.