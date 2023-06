Logitech M185: mouse wireless leggero ed ergonomico, in offerta a 9,99€

Se vuoi un mouse wireless che ti offra comodità e affidabilità a un prezzo imbattibile, non puoi perderti questa offerta su Amazon. Il Logitech M185 è disponibile a solo 9,99 euro invece di 17,99 euro, con uno sconto del 44%. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo, considerando il rapporto qualità-prezzo di questo prodotto.

Il Logitech M185 è infatti un mouse wireless di dimensioni ridotte, che offre molte funzionalità in un formato molto compatto. Dotato di una tecnologia wireless a 2,4 GHz con mini ricevitore USB, questo mouse ti garantisce una connessione stabile e veloce fino a 10 metri di distanza. Inoltre, ha una durata della batteria di 12 mesi, grazie alla modalità di risparmio energetico con disattivazione automatica.

Logitech M185 in offerta: l’affare da non perdere

Logitech M185 ha un design ambidestro e sagomato, che si adatta alla forma della tua mano e ti offre più comfort di un touchpad. Il mouse è dotato di due pulsanti e una rotella di scorrimento linea per linea, che ti permettono di navigare facilmente sul web e sui documenti. Il sensore ottico ti assicura un tracciamento preciso e uniforme sulla maggior parte delle superfici.

La periferica è compatibile con Windows, Mac, Chrome OS e Linux e non richiede alcuna installazione: basta collegare il ricevitore USB al tuo computer o laptop e iniziare a lavorare in pochi secondi. Il ricevitore è così piccolo che puoi lasciarlo sempre inserito nella porta USB senza rischiare di perderlo o danneggiarlo.

Non lasciarti sfuggire questa offerta su Amazon: il Logitech M185 è un mouse wireless comodo e conveniente, ideale per il tuo lavoro o il tuo tempo libero. Ordinalo adesso e approfitta del prezzo esclusivo in offerta.

