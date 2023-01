Logitech M187: mouse wireless ambidestro con prezzo che CROLLA

Se stai cercando un nuovo mouse wireless da avere sempre dietro senza rinunciare alla comodità, Logitech M187 è assolutamente il modello che fa al caso tuo. Semplice quanto affidabile è perfetto sia per laptop che computer.

Ora disponibile su Amazon con un ribasso del 38% non è assolutamente da perdere. Collegati sulla pagina con un solo click e fallo diventare tuo spendendo appena 12,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech M187: il mouse wireless che amerai a più non posso

Compatto al punto giusto, questo mouse wireless firmato Logitech non compromette le tue ore davanti a uno schermo ma anzi, le rende ancora più comode. Grazie al suo design ergonomico è una passeggiata da tenere in mano e visto che non presenta tasti aggiuntivi, sia con la mano destra che con la mano sinistra è una favola.

Lo colleghi al tuo dispositivo con una sola mossa. Infatti arriva a casa con tanto di micro ricevitore USB quindi non devi far altro che utilizzare questa piccola aggiunta ed il gioco è fatto. Colgo l’occasione per dirti che è compatibile con vari sistemi operativi tra cui Windows e MacOS.

Per non farti mancare niente, il sensore ottico ti regala dei DPI fissati a 1000 perfetti per operazioni quotidiane. In più non ti senti mai a disagio visto che puoi utilizzarlo anche in posti ipersilenziosi grazie ai click privi di suono.

Non perdere questa occasione ma porta immediatamente a casa il tuo Logitech M187 da Amazon ora che è in promozione. Prezzo finale di appena 12,99€ e nessun ripensamento.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.