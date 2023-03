Logitech M220: il mouse super SILENZIOSO a 14€

Acquista subito il Mouse Logitech M220 a soli 14 euro, invece di 29,99 euro. Metà prezzo per questo dispositivo famoso per due caratteristiche vincenti: è super silenzioso e la sua batteria dura 18 mesi. Essendo wireless dici addio ai fastidiosi cavi e lo utilizzi con estrema libertà di movimento. Inoltre è ambidestro e quindi adatto anche per i mancini.

Il Tracciamento Ottico a 1000 DPI è preciso e consente di aumentare la tua produttività. Le sue dimensioni ridotte garantiscono una portabilità estrema. Sarà il compagno di viaggio nei tuoi spostamenti. Lavora con il tuo notebook ovunque senza rinunciare alla comodità di un mouse grazie a questo Logitech M220 super silenzioso.

Logitech M220: scopri il vero silenzio con questo mouse

Grazie alla tecnologia del Mouse Logitech M220 ottieni una riduzione del rumore del 90%. Un ottimo record che ti aiuta a lavorare con estrema concentrazione senza essere disturbato dai fastidiosi click. La forma è estremamente ergonomica per garantire una corretta postura durante l’utilizzo, evitando l’affaticamento quando è prolungato. Insomma, un prodotto di alta qualità.

Mettilo nel carrello a soli 14 euro, anziché 29,99 euro. Sappi che per vedere questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

