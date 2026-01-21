Logitech M650 L non è un semplice mouse wireless: 3 motivi per farlo tuo

Logitech M650 L è la periferica perfetta per stare al computer: si connette via Bluetooth al tuo dispositivo, ha dimensioni minime ed ha un’autonomia più che duratura. Ideale da portare con te nella borsa, questo prodotto è stato progettato per chi ha le mani grandi. Finalmente un mouse wireless creato ad hoc. Se ricadi nella categoria, sfrutta questa occasione e lo sconto del 71% su Amazon che annichilisce il prezzo: aggiungilo al carrello a soli 15,39€ e fallo tuo prima che scada il tempo.

Mouse wireless per mani grandi: il modello Logitech è straordinario

Non tutte le mani sono uguali. Aspettarsi che un mouse vada bene per chiunque, dunque, è sbagliato: così come un capo d’abbigliamento è disponibile in diverse taglie, anche per le periferiche dovrebbe essere lo standard. Tuttavia non è così e, se ricadi nella categoria delle mani grandi, questo lo sai bene. Per fortuna c’è Logitech M650 L, il mouse wireless che si adatta a te. Perfetto da abbinare sia al computer fisso che laptop, sfrutta il Bluetooth (o il micro ricevitore Logi) per entrare in simbiosi con il dispositivo che sfrutti di più.

È disponibile in colorazione bianca ed ha un design ideale da usare in tutta comodità. Il palmo della mano, in particolare, si appoggia integralmente sulla parte superiore della periferica, risultando sempre accompagnato. Ciò dimostra che anche dopo tante ore, il comfort rimane di casa. In più, il dispositivo si connette a qualsiasi sistema operativo (Windows, MacOS, Linux, ChromeOs e così via).

Logitech M650 L, le caratteristiche da tenere a mente

Per essere specifici, il mouse wirelesss di Logitech offre diverse funzioni, tra le quali:

alimentazione con batteria AA che offre autonomia di 2 anni ;

; clic silenziosi con rumore ridotto del 90%;

con rumore ridotto del 90%; sistema di scorrimento intelligente SmartWheel a doppia velocità;

a doppia velocità; tasti aggiuntivi laterali da poter personalizzare con software Logitech Options+;

da poter personalizzare con software Logitech Options+; Rilevazione di movimento con sensore ottico;

DPI fino a 4000 punti.

Lo sconto di Amazon

Con l’offerta in corso su Amazon, il prezzo crolla all’istante. Se stai cercando un mouse wireless per mani grandi, il Logitech Signature M650 L è il modello da acquistare.Collegati e mettilo in carrello a soli 15,39€ approfittando dello sconto del 71%. Fai presto o l’offerta potrebbe terminare.