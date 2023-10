Logitech M705 Marathon: un'OCCASIONE da non perdere

Se stai cercando un mouse wireless affidabile e performante, non cercare oltre: il Logitech M705 Marathon è la soluzione perfetta per te. E ora, grazie alla festa delle offerte Prime di Amazon, puoi ottenerlo con uno sconto esclusivo del 14%. Questa offerta incredibile è valida solo per un periodo limitato, quindi affrettati e acquistalo al prezzo speciale di soli 24,99 euro.

Logitech M705 Marathon: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

La caratteristica più sorprendente del M705 Marathon è la sua incredibile durata della batteria. Dotato di modalità automatica di risparmio energetico e interruttore on/off, questo mouse utilizza due batterie AA per fornirti fino a 3 anni di utilizzo continuo. Questo significa che non dovrai preoccuparti di sostituire le batterie frequentemente e potrai concentrarti sul tuo lavoro senza interruzioni.

Ma il Logitech M705 Marathon non è solo un mouse con una durata della batteria eccezionale; è anche progettato per il massimo comfort. La sua forma sagomata segue la curva naturale della tua mano destra, garantendo un’esperienza di utilizzo confortevole anche per sessioni di lavoro prolungate. Con tutti i controlli a portata di mano, puoi accedere facilmente ai tuoi documenti e alle pagine web senza sforzo.

Questo mouse offre anche un’incredibile versatilità grazie alla sua modalità di scorrimento ultraveloce. Puoi passare dalla velocità alla precisione con un semplice clic, rendendo la navigazione attraverso documenti lunghi o pagine web un gioco da ragazzi. Inoltre, i 5 tasti personalizzabili, inclusi i tasti avanti-indietro azionabili dal pollice, ti consentono di creare scorciatoie e aumentare la tua produttività.

La libertà senza fili è un’altra caratteristica chiave del Logitech M705 Marathon. Il piccolo ricevitore USB Unifying può associare fino a 6 dispositivi compatibili, offrendoti uno spazio di lavoro senza ingombro e una connessione affidabile fino a 10 metri di distanza. Questo mouse è anche compatibile con macOS, Windows e Chromebook, garantendo che possa essere utilizzato con una vasta gamma di dispositivi.

Non perdere questa opportunità unica di ottimizzare la tua produttività con il Logitech M705 Marathon. Affrettati e sfrutta l’offerta del 14% di sconto su Amazon, per acquistarlo al prezzo speciale di soli 24,99 euro. Mi raccomando, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.