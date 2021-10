Logitech M705: un mouse più che perfetto a prezzo TOP

Il Logitech M507 è un mouse eccezionale. Ti mette a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno così puoi passare le ore al computer senza difficoltà. Normalmente ha un costo più elevato ma grazie all'offerta su Amazon in corso te lo porti a casa a soli 30,99€. Questo è un vero affare, ma considera che l'offerta è a tempo quindi se non vuoi perderla, affrettati.

Mouse ergonomico e non solo: Logitech M705

Il Mouse Logitech M705 è un prodottino semplice che però si adatta a più esigenze. Infatti non solo è ergonomico e utilizzabile per lunghe ore, ma presenta diversi pulsanti che puoi programmare come vuoi grazie al software nativo. In più disponibile in colorazione nera si adatta perfettamente alla tua postazione PC.

Oltre a presentare una struttura che si adatta al palmo della tua mano, è wireless. Questo significa che elimini i cavi superflui e lo colleghi al tuo dispositivo mediante un semplice ricevitore USB. È compatibile con sistemi MacOS, ChromeOS e Windows e non richiede alcun tipo di installazione.

Devi fare attenzione solo a un piccolo dettaglio ossia che è perfetto se sei solito utilizzare la mano destra visto che due pulsanti sono azionabili con il pollice.

In merito all'autonomia, invece, non devi avere alcun timore. Sai perché? Beh, con delle semplici batterie puoi fare affidamento su un'indipendenza di ben 32 mesi che è assolutamente eccezionale.

