Logitech Marathon Mouse M705: prezzo CONTENUTO, grandi prestazioni

Logitech Marathon Mouse M705 è il dispositivo che sogna di avere chiunque lavora per diverso tempo al computer. Ergonomico, si presenta come un ottimo ausilio per aumentare comodità e produttività nell’interazione con notebook e PC.

Oggi è in offerta su Amazon a soli 29,99 euro, invece di 50,40 euro. Si tratta di un ottimo prezzo per questo incredibile prodotto dotato di ogni comfort. Primo fra tutti la durata della batteria, garantita fino a 3 anni. Niente male davvero.

Logitech Marathon Mouse M705 migliora il tuo lavoro: e OGGI lo paghi meno

Affrettati per approfittare di una delle migliori offerte Amazon di oggi. Acquista il Logitech Marathon Mouse M705 a soli 29,99 euro, invece di 50,40 euro. Si tratta di un device realizzato per essere preciso e per durare nel tempo.

La sua forma sagomata segue le curve naturali della mano e grazie a due modalità di scrolling avrai maggiore controllo per svolgere qualsiasi operazione. Essendo wireless non dovrai lottare contro fastidiosi cavi. Inoltre, grazie all’app Logitech Options hai anche la possibilità di programmare i tasti così da ottimizzare ancora di più le tue operazioni.

Ottieni maggior controllo durante il tuo lavoro davanti al PC. Scegli il meglio che puoi trovare disponibile sul mercato. Vai su Amazon e approfitta del Logitech Marathon Mouse M705 a soli 29,99 euro, invece di 50,40 euro.

Ti ricordiamo che per accedere a queste offerte speciali devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.