Logitech MK270: kit mouse e tastiera wireless al 34% di sconto

Il bundle di periferiche wireless Logitech MK270 si trova in offerta su Amazon a 22,99€, lo sconto del 34% corrisponde ad un risparmio di 12 euro rispetto al prezzo solito.

Entrambe le periferiche sono senza fili, si connettono al PC tramite un unico connettore wireless a 2.4GHz. La tastiera è in formato full size, include sia i tasti funzione che il tastierino numerico sulla destra, mentre il mouse ha un design piuttosto compatto e simmetrico, può essere utilizzato comodamente sia dai destrorsi che dai mancini.

Il produttore elvetico dichiara un'autonomia di ben 24 mesi con una sola carica, grazie alle batterie di tipo AAA incluse in confezione.

Oggi il kit Logitech MK270 è disponibile in offerta su Amazon a 22,99€, uno sconto interessante per un paio di periferiche wireless adatte a chi necessita di ottime prestazioni senza spendere troppo. Non manca la spedizione espressa Prime, con consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.