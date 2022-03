Logitech MK295: kit mouse e tastiera wireless a -36%

Una combo con mouse e tastiera wireless a prezzo stracciato, con la garanzia di poter contare sulla qualità offerta dal marchio leader del mercato: in questo momento il kit Logitech MK295 è disponibile su Amazon sconto del 36% sul listino. Cosa stai aspettando?

L’affare Amazon di oggi: Logitech MK295, kit mouse e tastiera wireless

Progettato per assicurare il massimo del comfort e della silenziosità, si connette al computer e a qualsiasi altro dispositivo compatibile (Windows, Chrome OS) attraverso il dongle USB in dotazione. Il sistema è plug-and-play, non necessita di installare driver né di complesse configurazioni: lo colleghi ed è subito pronto. Ordinalo subito, prima che scada l’offerta.

La tastiera, nella parte superiore, include otto pulsanti di scelta rapida per il controllo dei contenuti multimediali, per l’avvio della calcolatrice o per aprire la casella di posta elettronica. L’utente ha comunque modo di personalizzarne il comportamento in base alle sue specifiche esigenze. Tutti gli altri dettagli su caratteristiche e funzionalità sono consultabili nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare il kit Logitech MK295 con mouse e tastiera wireless al prezzo finale di soli 22,99 euro invece di 35,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio per gli abbonati Prime. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, anche solo per tenerlo come backup pronto all’uso in caso di necessità.

