Logitech MK470 è il kit WIRELESS per la scrivania, a meno di 40€ è affare

Logitech MK470 è l’occasione giusta per liberare la scrivania dai vari cavi. Con questo duo rendi la tua postazione non solo più comoda e ordinata ma anche più funzionale. Una combo pazzesca che è perfetta per qualsiasi esigenza e che offre quello di cui sei in cerca. Mettila in carrello con soli 39,99 euro su Amazon grazie allo sconto del 35% che la rende più economica che mai.

Un solo acquisto ma ben due periferiche da abbinare al volo al tuo computer. Il kit Logitech MK470 è un set senza paragoni con prodotti di ultima generazione e soprattutto anche belli a vedersi. La scrivania, infatti, può essere tanto funzionale quanto bella a vedersi. Disponibili in colorazione nera, si connettono ai tuoi prodotti mediante un unico ricevitore USB che ti viene fornito in confezione. In questo modo sono compatibili con tutti i prodotti e i sistemi operativi senza dover impazzire. Offrono connessioni stabili e bassa latenza oltre che a lungo raggio per metterti comodo e come meglio preferisci.

Ma veniamo a noi, il kit è composto dalla tastiera e dal mouse.

Occupandoci della tastiera, per prima, ti informo che è il modello MK470 e offre un layout QWERTY italiano esteso. Osservandola puoi notare che mantiene delle dimensioni compatte ma non ti fa rinunciare al tastierino numerico posizionato sulla parte destra. I tasti sono silenziosi e offrono una naturalezza elevata nella digitazione. Ci sono altresì i tasti funzione a cui sono abbinati i comandi rapidi per la gestione multimediale. Lei, infine, ha un’autonomia di 36 mesi.

Il mouse, invece, è il Pebble ossia uno dei modelli più famosi del brand. Non solo è slim e altamente portatile se vuoi usarlo abbinato anche ad altri dispositivi, ma è comodo e ipersilenzioso. Non offre tasti aggiuntivi ma il suo design è vincente visto che puoi usarlo sia con mano destra che con mano sinistra. La rotellina di scorrimento è fluida così come la velocità del cursore nonostante di DPI fissi. Offre 18 mesi di autonomia.

Insomma, come vedi hai tutto ciò che ti occorre. Non lasciarti scappare il kit Logitech MK470 e acquistalo subito a soli 39,99 euro su Amazon.