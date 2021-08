Logitech MK540: un kit esplosivo per il tuo PC (-35%)

Logitech MK540 è un kit che ti mette a disposizione tutto ciò che stavi cercando. Con un prezzo veramente basso, è in offerta su Amazon a soli 46,99€. Il ribasso del 35% ti permette di risparmiare più di venti euro concludendo un affare.

Le spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia sono disponibili.

Mouse e tastiera wireless: con Logitech MK540 è possibile

Logitech MK540 è il set che ti fa acquistare mouse e tastiera wireless a un prezzo eccezionale. Se ti sei stancato di avere cavi e cavetti sulla scrivania, sono questi i due prodotti di cui hai bisogno e oltre ad essere funzionali sono anche eleganti e perfetti. Disponibili in colorazione nera ti mettono a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno.

La tastiera è completa di tutto, con il suo layout QWERTY italiano ti fa scrivere agevolmente per ore e ore grazie al poggiapolsi integrato che è una manna in termini ergonomici. Infatti le mani non risulteranno stanche a fine serata, soprattutto se il tuo lavoro consiste nello scrivere per ore e ore. Inoltre la puoi inclinare in tre diverse posizioni a tua discrezione.

Ovviamente non mancano all'appello il tastierino numerico, i tasti funzione e ben 6 pulsanti che ti consentono di gestire la riproduzione di contenuti multimediali in un solo tocco.

Il mouse, da parte sua, è molto semplice ma non per questo riduttivo. È perfetto sia se utilizzi la mano destra che la mano sinistra e ti offre il massimo del comfort.

Entrambi si collegano al dispositivo principale mediante un ricevitore USB. In termini di autonomia, invece, ti assicurano fino a 36 mesi di utilizzo con delle semplici batterie.

Acquista subito il tuo kit Logitech MK540 su Amazon a soli 46,99€. Lo ordini e lo ricevi a casa in appena uno o due giorni lavorativi se sei sottoscritto Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite nei punti di ritiro.