Logitech MK950 Signature Slim wireless: tastiera e mouse a prezzo shock

Vuoi cambiare la tua postazione al computer acquistando una tastiera e un mouse senza fili di qualità senza spendere un capitale? Allora avvaliti subito di questa promozione sensazionale che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello il kit Logitech MK950 Signature Slim wireless a soli 79,99 euro, anziché 129 euro.

Come puoi notare siamo di fronte a uno sconto del 38% che taglia il prezzo e ti permette di risparmiare una cosa come 49 euro sul totale. Per ciò che potrai ottenere è davvero un ottimo ribasso. In più se preferisci puoi dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis al checkout.

Logitech MK950 Signature Slim wireless: vero affare

Con il kit Logitech MK950 Signature Slim wireless potrai avere una tastiera e un mouse davvero eccezionali a un prezzo ridicolo. La tastiera Logitech Signature Slim K950 è dotata di tasti silenziosi e leggermente concavi per una digitazione velocissima. Ha un layout completo con tastierino numerico e tasti Easy Switch per passare da un dispositivo all’altro. Ha una retroilluminazione intelligente e una batteria che si ricarica con il cavo USB.

Il mouse wireless M750 Signature Plus ha un design ergonomico e minimalista con tasti precisi e personalizzabili grazie al software dedicato. Scorre velocemente su qualsiasi superficie anche senza il classico tappetino. Ha un puntatore veloce e una rotellina che ti consentirà di scorrere le pagine web e dei documenti in modo rapido. Puoi avvalerti anche della connessione Bluetooth e di una batteria AA in grado di durare due anni.

Se sei arrivato fin qui a leggere vuol dire che adesso c’è ancora meno tempo di prima, quindi fai alla svelta. Vai rapidamente su Amazon e acquista il tuo kit Logitech MK950 Signature Slim wireless a soli 79,99 euro, anziché 129 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.