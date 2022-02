Logitech mouse wireless BOMBA: 50% per una BESTIA che dura 3 anni

Un mouse wireless come questo di Logitech è un vero gioiellino. Lo colleghi con facilità e ti fa utilizzare per ore e ore i tuoi dispositivi senza mai deluderti. Comodo e sensazionale, è proprio ciò che ti occorre per poter stare tranquillo. Con soli 26,99€ te lo porti a casa risparmiando praticamente il 50% sul prezzo iniziale, è o non è un affare?

Mouse wireless Logitech: mai più senza

Lo colleghi in un attimo al tuo dispositivo sfruttando il micro ricevitore USB che trovi in confezione ed è pronto per essere utilizzato fino allo sfinimento.

Non devi né installarlo né aspettare tempo inutile perché entra immediatamente in funzione. Lo sfrutti a pieno sia su Windows che MacOS e Linux Chromebook.

Con 7 pulsanti hai tutto a portata di dito, letteralmente. Contando che alcuni li azioni con il pollice te lo dico chiaro e tondo: è perfetto per te se sei solito utilizzare la mano destra.

I rilevamento laser diventa il tuo nuovo amico visto che riesce a captare i movimenti su qualsiasi superficie. A te basta muovere il mouse, il cursore non ti deluderà né ora né mai.

Altra chicca da non sottovalutare è la batteria che è un vero punto di forza. Conta che con delle semplici pile hai 3 anni di autonomia accertata.

Approfitta al volo di questo sconto clamoroso su Amazon, ordini subito il tuo mouse wireless firmato Logitech e lo paghi appena 26,99€. Non ti può deludere così come le spedizioni gratuite e immediate offerte da Prime. Sei abbonato? Cogli l’occasione.

